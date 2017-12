Apostadores creem mais em ETs do que no avanço do Arsenal na UCL

Nesta terça-feira, o Arsenal recebe o Bayern de Munique em Londres para tentar reverter a vantagem de 5 a 1 aberta pelo clube alemão na primeira partida das oitavas de final da Liga dos Campeões. No entanto, os torcedores de futebol não estão muito confiantes na virada do time de Arsène Wenger. Isto pode ser mostrado pelo baixo número de apostas registradas que acreditam que os Gunners conseguirão avançar às quartas de final.

De acordo com matéria da BBC, quem apostar no Arsenal ganhará 33 vezes o valor investido caso o time passe de fase. Segundo as casas de apostas, é mais provável que seja provada a existência de vida fora da Terra em 2017, já que esta aposta pagará 20 vezes o valor investido.

A emissora britânica ainda comparou com outras apostas que pagariam menos do que a classificação do Arsenal. Por exemplo, o prêmio caso Lionel Messi seja contratado pelo Manchester City é de 25/1, o mesmo que será pago se a Inglaterra for campeã da Copa do Mundo de 2018. Ou então, a cota é de 16/1 para caso o próximo James Bond for interpretado por uma mulher.