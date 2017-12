Comentarista Alê Oliveira ironiza em seu primeiro decreto após polêmica

Alê Oliveira manteve a tradição e fez o seu famoso 'decreto de sexta-feira', mas agora fora da televisão. O canal ESPN afirmou que o apresentador não poderia mais fazer o quadro humorístico, após polêmica gerada por um comentário na última semana. A frase "Assistiu o penta? Já aguenta” foi duramente criticada pelos internautas, já que o mínimo que uma pessoa que assistiu a Copa pode ter, é 14 anos. O comentarista pediu desculpa e tentou explicar que ninguém assiste ao campeonato com "zero anos", mas a justificativa não foi suficiente para manter o decreto no ar.

Alê garantiu que continuaria com os decretos fora da televisão e cumpriu o combinado, gravando um vídeo em sua conta no Instagram: "Viu o Tetra? Então decreta", brincou o apresentador com a "Dona Encrenca", apelido dado a sua mulher.