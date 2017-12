Apresentadora chama Corinthians de 'gambá' e causa nas redes sociais

Com a Ponte Preta na final do Campeonato Paulista e próxima do primeiro título de primeira divisão de sua história, o comércio de Campinas segue agitado. E uma notícia justamente sobre as vendas de camisas da Macaca gerou polêmica e risadas nas redes sociais.

Durante uma edição do jornal "TVB Notícias", da emissora TVB Campinas, afiliada da RecordTV, a âncora Gabriela Pincinato usou o animal pejorativo para anunciar o Corinthians, rival da Ponte na decisão do Estadual.

"A venda de camisas da Ponte Preta aumentou 50% aqui na região. E a do gambá não fica muito atrás, houve aumento de 20%. Tudo isso para curtir de perto o time do coração dentro de campo”, falou a apresentadora.

a TVB Record Campinas chamando o @Corinthians de " Gambá " ao vivo. pic.twitter.com/5gg6EvQTht — SÉRIE A (@_SerieA_2017) 29 de abril de 2017

Aparentemente, Pincinato parece ter seguido apenas o que estava escrito do teleprompter, mais conhecido como TP, aparelho usado para guiar os jornalistas durante algumas atrações.

Enquanto os corintianos ficaram enfurecidos com a jornalistas, os rivais aproveitaram para dar boas risadas.

Se a pessoa escolhe ser jornalista esportivo, tem q separar o clubismo e ignorância do profissionalismo. Chamar o Corinthians de gambá? — lu (@luanaaanogueira) 29 de abril de 2017

Sobre a jornalista que chamou o Corinthians de gambá na TV Local de campinas: você jogou sua carreira no lixo. Tenho pena. — Wesley SCCP (@wessgustavo) 29 de abril de 2017

Um troféu imprensa para essa repórter pra ontem!! Que mitada fantástica!! Kkkkk!!pic.twitter.com/biyp0fOki0 — SPFC MAIS! ⚽ (@spfc_mais) 29 de abril de 2017

A moça da TV campineira tava lendo o TelePrompTer ou o gamba saiu espontâneo? É importante esse esclarecimento pra saber em quem meter o pau — LastimavelDesatenção (@blogdosilvinho) 29 de abril de 2017

HSAUSHUASHAUSUHA olha qe bonitinha ela falando gambá com naturalidade, Tiago Ormay https://t.co/UweyDHqPyK — Helton ALves (@helton_alves) 29 de abril de 2017