Asprilla diz que amizade com Cristiano está atrapalhando James Rodríguez

Ex-jogador da seleção colombiana, Faustino Asprilla participou do programa ESPN FC, da ESPN Argentina. Depois da derrota da Colômbia por 3 a 0 para a Argentina, na última terça-feira, pelas Eliminatórias, o ex-atacante criticou James Rodríguez, dizendo que a proximidade com Cristiano Ronaldo está atrapalhando o craque dos "Cafeteros".

"Adoro James, tenho muito respeito por ele, mas a amizade com Cristiano Ronaldo o está prejudicando. Se olharem, perceberão que ele tem os mesmos gestos que o português quando não recebe a bola", disse Asprilla, que, no Brasil, já atuou por Palmeiras e Fluminense. "Se não dão a bola para o Cristiano, ele reclama com todos, e James está fazendo o mesmo. Ele discutiu com o Balanta porque ele não passou a bola."

Para Asprilla, Rodrigues tem sorte de estar em uma seleção jovem e que o respeita. "Se fosse em outro time, batiam nele. Na minha Colômbia isso não aconteceria, é muito feio." E completou: "Discutir com um rival ou com o árbitro é normal. Mas isso com os companheiros é o pior que um jogador pode fazer. Isso é influência de Ronaldo, que faz isso oito dias por semana no Real Madrid".