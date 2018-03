Aprovada por Messi, artista que customiza chuteiras quer chegar a Neymar

Cada ano que passa as empresas de calçado criam novas chuteiras, com cores cada vez mais chamativas e modelos mais justos e adaptáveis aos pés de cada jogador de futebol. No entanto, a artista plástica Lilian Cantero pretende deixar os calçados ainda mais especiais: com um trabalho detalhista e feito a mão, a paraguaia personaliza cada uma das peças de acordo com o jogador em questão.

+ Cristiano Ronaldo vai usar chuteira de guepardo exclusiva em jogo contra o PSG; imagens

+ Jogador do Arsenal recebe 30 mil euros por semana, mas sua mãe não tem onde morar

+ Daniel Alves minimiza morte de italiano: 'Todos os dias crianças morrem'

No início deste ano, a artista enviou uma chuteira da Adidas totalmente personalizada para o craque do Barcelona, Lionel Messi, que fez questão de divulgar o trabalho. O modelo leva imagens do argentino com seus filhos, sua mulher e outros momentos importantes da carreira do camisa 10.

O trabalho da talentosa artista ganhou outros adeptos, principalmente entre os jogadores sul-americanos. Paolo Guerrero, Álvaro Pereira e o ídolo paraguaio Roque Santa Cruz também já ganharam chuteiras personalizadas por ela.

Em entrevista concedida à emissora paraguaia Tigosports, ela manifestou o desejo de entregar o seu trabalho a outro jogador, bem conhecido por aqui. Questionada se o próximo alvo seria Cristiano Ronaldo, Lilian admitiu que tem outra preferência.

“Prefiro Neymar, na verdade. Seria ele o cliente ideal. Iria retratar sua carreira, como a passagem e o início no Santos. A cultura do Brasil tem inúmeros fatores que poderiam ser retratados", afirmou.