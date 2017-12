Árbitra expulsa técnico e ouve insultos machistas: 'Tinha que ser mulher'

É comum uma expulsão gerar atritos dentro de campo, mas, as reclamações durante a partida entre Louro Tameiga e Tomiño, nesta terça-feira, pela Liga da Segunda Galicia da Espanha, ultrapassaram os limites.

A árbitra do jogo, Lorena Novas, ouviu insultos machistas depois de expulsar o técnico do Louro, que invadiu o campo. De acordo com o jornal Atlántico, da cidade de Vigo, o comandante soltou o verbo: "Você não tem ideia de futebol! É muito ruim. Tinha que ser mulher! Nunca viu uma bola na vida! É mulher, normal que não saiba apitar".

Apesar do episódio, o Louro Tameiga venceu a partida pelo placar de 2 a 1.