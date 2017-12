Árbitra vai apitar na próxima temporada da Bundesliga pela primeira vez

A árbitra Bibiana Steinhaus será a primeira mulher a apitar jogos da Bundesliga (primeira divisão) alemã. Ela foi confirmada para a temporada 2017-2018, anunciou nesta sexta-feira a Federação Alemã de Futebol (DFB).

A juíza, de 38 anos e residente na cidade de Hannover, já apitava jogos da segunda divisão e já tinha participado em vários jogos da divisão principal como quarta árbitra.

No site da DFB, a árbitra disse que está realizando um velho sonho. "Estou muito feliz pelo reconhecimento e com grande motivação para continuar", afirmou. Experiente, Bibiana já apitou a final do Mundial feminino de 2011 e também partidas nos Jogos Olímpicos de Londres-2012.

A Federação Alemã anunciou nesta sexta-feira a lista de 24 nomes de juízes para a próxima temporada da Bundesliga, que neste ano foi vencida pelo Bayern de Munique pelo quinto ano consecutivo.