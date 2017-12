Árbitro dá assistência para gol de time na segunda divisão da Argentina

O árbitro pode beneficiar ou prejudicar um time, ao marcar um pênalti inexistente ou anular um gol legal. Mas acredito que você nunca tinha visto um lance como o que ocorreu no fim de semana da segunda divisão Argentina.

Na vitória do Acassuso por 4 a 1 contra o Tristán Suárez, pela 36ª rodada da competição, o árbitro Leandro Rey Hilfer deu a assistência para o primeiro gol do time. Isso mesmo. O juiz, com a perna esquerda, deu o passe para o gol de Salvatierra, logo aos seis minutos de jogo. Por sorte, a equipe conseguiu reverter o placar e sair com a vitória.