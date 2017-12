'Árbitro de vidro?' Zagueiro do Coritiba dá ótima entrevista após polêmica

Na saída dos vestiários após a derrota por 1 a 0 para o Palmeiras, o zagueiro Cléber, do Coritiba, se mostrou pouco antenado às novidades do futebol.

Perguntado pela repórter Gabriela Moreira, da ESPN Brasil, sobre o que achava da implementação do árbitro de vídeo, ele não apenas não entendeu a pergunta, como se mostrou confuso sobre o assunto. O resultado é uma das melhores entrevistas dos últimos tempos.

"Árbitro de vidro?", questionou ele primeiro e, ao receber a explicação da jornalista, completou: "Às vezes não adianta nada, né? A gente fala alguma coisa, eles não estão nem aí. Ou ele falou que foi e o árbitro mesmo fala que não quer marcar a falta, como foi a falta no Wilson, lá, e ele não deu a falta, falou que não ia marcar, mas infelizmente é o futebol".

"Acho que a gente n~;ao pode falar muito da arbitragem não. Deixa a arbitragem com a CBF, resolve com eles aí, a gente tem que trabalhar nosso futebol, que se a gente ficar ligando muito para arbitragem o futebol vai ficar feio, né? Em vez da gente aparecer, quem está aparecendo mesmo é a arbitragem, no Brasil.

EM 2013

Essa não é a primeira vez que Cléber dá uma ótima entrevista. Antes, em 2013, quando ainda atuava pelo Corinthians, ele também deu respostas inusitadas. Por exemplo, à época, o alvinegro se preparava para enfrentar o Náutico e, caso empatasse, igualaria um recorde deste quesito na história do Campeonato Brasileiro na era dos pontos corridos.

E ele respondeu: "Se empatar esse recorde, né? Legal, maneiro. Pelo menos bateu recorde, tá bom".

Além de já estar rebaixado, o Náutico estava em crise por conta de atrasos salariais. Sobre o assunto, Cléber analisou: "Cheio de crise, todo mundo cheio de crise, Meu Deus do céu, que Brasil é esse? (risadas) Legal, cara, se a gente fechar o ano bem, com uma vitória".