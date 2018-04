Árbitro diz que Felipe Melo revidou tapas de Clayson e revela discussão em túnel

O árbitro Leandro Bizzio Marinho relatou na súmula da partida em que o Palmeiras derrotou o Corinthians por 1 a 0, a briga entre Clayson e Felipe Melo e ainda revelou uma discussão no túnel que dá acesso aos vestiários da Arena Corinthians.

+ Neymar faz homenagem para Daniel Alves e celebra título do PSG

+ Jogador esnobado por Rihanna pede nova chance: 'você está solteira?'

+ Ibrahimovic diz se sentir como 'Benjamin Button' e promete novas conquistas

De acordo com Bizzio, Clayson recebeu o cartão vermelho "por desferir dois tapas com força excessiva em seu adversário [...] sendo que o primeiro acerta o braço direito do mesmo, e o segundo não o atinge." Em relação a Felipe Melo, ele foi expulso "por revidar à agressão sofrida pelo seu adversário [...] segurando o mesmo pelo pescoço utilizando de força excessiva", diz a súmula escrita pelo árbitro.

O árbitro ainda relatou uma discussão nos vestiários entre o atacante Lucca, do Corinthians, e o auxiliar técnico do Palmeiras, Roberto Ribas. "Fui informado que, após o término da partida, enquanto as equipes se dirigiam aos vestiários, na rampa de acesso, houve uma discussão entre o atleta da equipe mandante Sr. Lucca Borges de Brito e o auxiliar técnico da equipe visitante Sr. Roberto Lampert Ribas, onde ambos precisaram ser contidos por pessoas que estavam próximas no momento do ocorrido. Ressalto que, além da informação feita pelo fiscal, o mesmo mostrou-me o vídeo do fato acima descrito", informou.

Além disso, Bizzio contou que um copo foi arremessado no gramado no momento que Felipe Melo se dirigia ao vestiário, após ter sido expulso. Revelou ainda cusparadas e pipocas jogadas em direção aos jogadores do Palmeiras.

O segundo jogo da decisão acontece no próximo domingo, no Allianz Parque. Com a vitória no primeiro jogo, o time alviverde precisa apenas de um empate para sagrar-se campeão.