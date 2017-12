Árbitro entra em campo bêbado, marca pênalti, agride jogador e é preso

Uma partida de uma liga de futebol de base da Argentina viveu uma situação inusitada. O árbitro do confronto entre equipes juniores, válido pelo primeiro jogo da final do torneio, entrou em campo bêbado, agrediu um jogador quando questionado e foi preso.

O juiz cometeu uma série de erros, e estava com visível dificuldade de apitar a partida. Em dado momento, ele marcou um pênalti e viu um jogador do time de defesa reclamar, e respondeu agredindo o atleta. O lance ocasionou a ira dos torcedores presentes ao modesto estádio e, ao final da partida, o árbitro foi detido e levado para a delegacia. O exame feito por ele no local mostrou que ele tinha um nível de 1,5% de álcool no sangue.