Árbitro leva duas voadoras no rosto após jogo na Argentina; assista

O árbitro da partida entre as equipes do La Tablada e do 135 Viviendas, que jogavam por uma liga amadora na cidade de Salta, na Argentina, passou por maus bocados já no fim do jogo e acabou levando duas voadoras na cara, além de empurrões e socos, mesmo com proteção policial.

Os jogadores do La Tablada, que perdiam o jogo, válido pela final da Liga Gumense, resolveram partir para cima do juiz, Claudio Landriel. Ele teve que deixar o campo às pressas e mesmo assim mal conseguiu se proteger. O árbitro só escapou quando desceu as escadas para o vestiário.

Segundo o jornal El Tribuno de Salta, a associação de futebol local já tomou conhecimento e analisa medidas punitivas.

Assista à confusão: