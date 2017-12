Árbitro xingado por Messi é escalado para partida do Palmeiras no Paulistão

Emerson Augusto de Carvalho, árbitro assistente que foi alvo dos xingamentos de Lionel Messi que, dias depois, causaram a suspensão do argentino, é um dos oficiais escalados para trabalhar no jogo entre Novorizontino e Palmeiras, neste domingo, às 19h, válido pelas quartas de final do Campeonato Paulista.

Paulista de Marília, Emerson nasceu em 24 de junho de 1972 e se formou como árbitro em 1999. Neste ano, ele trabalhou em duas das três derrotas do Palmeiras no Paulistão. A primeira, por 1 a 0 para o Ituano e a outra, também por 1 a 0, no clássico contra o Corinthians.

Já acostumado a trabalhar em clássicos, ele esteve envolvido no polêmico Fla-Flu no Campeonato Brasileiro do ano passado. Na ocasião, ele marcou acertadamente o impedimento de Henrique no segundo gol tricolor. No entanto, Sandro Meira Ricci resolveu validar o tento, mas, depois de 13 minutos de confusão, com presença do delegado da partida e até da Polícia Militar no gramado, o juiz voltou a atrás e seguiu a orientação de Emerson. Mais tarde, o tricolor reclamou que a equipe de arbitragem teria recebido interferência externa para anular o tento.

Após o incidente, o GloboEsporte.com fez um levantamento e mostrou que em 2016 Emerson teve seu melhor rendimento em cinco anos, com o menor índice de erros claros.