Árbitros da Copa usarão relógio de R$ 17 mil com tecnologia inteligente

Os árbitros escalados para o Mundial na Rússia vão ter uma ajuda que vai além do auxílio do árbitro de vídeo: um relógio luxuoso que avisa quando a bola entrar por completo no gol. O smartwatch foi desenvolvido pela Hublot, parceira da Fifa e responsável pela cronometragem oficial do torneio.

O relógio chamado Big Bang Referee já foi testado disfarçadamente por árbitros na última Copa das Confederações, na Rússia, e também no Mundial de Clubes do ano passado, realizado nos Emirados Árabes Unidos.

Além do aviso relacionado ao gol, o aparato também vai mostrar informações de cartões e substituições na tela do relógio. No caso do gol, o relógio ainda vibrará, destacando no visor as demais informações sobre o autor e o tempo.

A empresa suíça especializada em relógios de luxo, a Hublot colocará à disposição dos torcedores apenas 2.018 unidades. O preço: US$ 5,2 mil, cerca de R$ 17 mil (sem contar impostos).

Um dos principais atrativos é que na vesão dos consumidores o relógio vai avisar 15 minutos antes do apito inicial de casa uma das partidas do Mundial. O Big Bang Referee também oferece visores personalizados para as 32 seleções participantes da Copa do Mundo.