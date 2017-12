Arena da Copa da Rússia chama atenção por ter arquibancadas externas

Quem foi que disse que para assistir a um jogo presencialmente precisa estar dentro do estádio? A Ekaterinburg Arena está aí para provar o contrário. Um dos palcos da Copa do Mundo da Rússia, em 2018, o local está chamando a atenção por uma característica um tanto quanto peculiar: arquibancadas construídas do lado de fora do estádio. Você não leu errado não, é isso mesmo.

O projeto ousado foi uma maneira de driblar a quantidade de lugares exigida pela Fifa para o Mundial. Construído em 1957, o antigo Estádio Central de Iecaterimburg tinha capacidade para 27 mil pessoas. Com a reforma a espectativa é que atinja a marca de 45 mil lugares, contando com as arquibancadas externas: uma estrutura que fica atrás dos gols e deixa o público exposto à ação da chuva e do sol.

O estádio que vai receber quatro jogos da fase de grupos tem como previsão de término das obras o mês de dezembro. A casa do FC Ural fica localizada em uma das maiores cidades da Rússia, Ecaterimburgo, apelidada carinhosamente de E-kat, a capital da região de Urais. As imagens foram divulgadas pelo perfil oficial da Fifa no Twitter.