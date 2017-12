Arena do Palmeiras começa a receber festas nos camarotes em dias de jogo

Depois dos aniversários infantis, a Arena do Palmeiras diversifica outra vez suas atividades e passa a receber comemorações mais reservadas, em seus camarotes. São quatro espaços disponíveis para locação, com capacidades que variam de 12 a 60 pessoas.

A ideia da direção do Allianz Parque é explorar uma tendência que cresce no mercado, a de celebrações para poucos convidados em cenários lúdicos e nada habituais, como um estádio de futebol. “Uma experiência única e inesquecível para qualquer torcedor palmeirense”, diz Heraldo Evans Neto, diretor comercial da arena. Por enquanto, a novidade está disponível apenas nas partidas do Palmeiras.

A partir de 12.500 reais é possível alugar um desses espaços mais restritos. Neste valor já estão inclusos os ingressos, a decoração, os serviços de limpeza, segurança e buffet, com bolo, lanches, doces e salgados.

A arena ainda tem um pacote especial que inclui a visita ilustre de um grande ídolo do clube. “Imagina ter como convidado da sua festa craques como César Sampaio, Marcos ou Ademir da Guia”, completa o executivo.

Em apenas três anos de operação, a arena alviverde já recebeu cerca de 50 mil pessoas em mais de 127 eventos sociais ou corporativos, entre eles estão festas de aniversário infantil e até grandes lançamentos.