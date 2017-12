Arena do Palmeiras procura dono de camisa esquecida na arquibancada após título

O Allianz Parque se solidarizou e decidiu se unir a um torcedor em busca de um objetivo: encontrar o dono de uma camisa do Palmeiras que foi esquecida nas arquibancadas do estádio no jogo contra a Chapecoense, que selou o nono título brasileiro do clube. A atitude gerou admiração no time que trabalha na casa palmeirense, que resolveu apoiar a causa e lançou uma campanha para encontrar o verdadeiro dono do "manto".

Para encontrar o torcedor, a arena publicou alguns posts em suas redes sociais e criou até um anuncio que será veiculado nos telões do Allianz Parque no jogo diante do São Bernardo, às 19h30, assim como distribuiu pela arena alguns avisos de "procura-se". As ações de divulgação do estádio já alcançaram cerca de 200 mil pessoas, mas até o momento ninguém foi encontrado.

Por motivos de segurança e para evitar que "espertinhos" tentem se aproveitar para ficar com a camisa, a assessoria de imprensa do estádio não está divulgando muitas informações sobre a camisa. Tudo o que se sabe até o momento é que ela está customizada com o nome de "Barto" nas costas. Tem ideia de quem pode ser o dono da peça? Entre em contato com o Allianz Parque através das redes sociais!