Arena do Palmeiras procura torcedores para 'emprego dos sonhos'

Já pensou em trabalhar na casa do seu clube de coração? O Allianz Parque tem uma oportunidade imperdível para quem ama o Palmeiras. A casa alviverde está contratando pessoas interessadas em trabalhar no novo tour da arena, que começa na primeira quinzena de julho. A vaga é para o cargo de anfitrião, pessoa que conduz os visitantes e apresenta o estádio.

Apesar de não divulgar salário, benefícios e até mesmo quantos profissionais serão contratados, a arena informa que procura pessoas que conheçam a história do clube e do estádio e que tenham facilidade para se comunicar em público. É preciso também ter disponibilidade para trabalhar aos finais de semana e ter mais de 16 anos de idade. Ter experiência como ator, atriz ou mesmo como promotor de eventos é um diferencial desejável.

Ficou interessado? Para se candidatar, o palmeirense deve enviar seu vídeo, com no máximo um minuto, pelo WhatsApp no número (11) 97792-1101 até o dia 15 de junho, explicando qual foi o momento mais inesquecível destes dois anos de operação da arena.

A arena pede também que no início do vídeo o torcedor escreva em uma folha de sulfite, de forma bem visível, seu nome, idade e cidade onde mora e mostre para a câmera. Vale ressaltar que esta é apenas a primeira fase do processo seletivo, que terá três etapas.