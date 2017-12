Torcedores do Tucumán que veriam jogo do Palmeiras morrem em acidente

Na próxima quarta-feira, 24, Palmeiras e Atlético Tucumán, da Argentina, se enfrentam pela sexta e última rodada do Grupo E da Copa Libertadores. A partida, no entanto, já conta com uma nota triste.

De acordo com a rádio local LV 12, dois torcedores do time argentino morreram após um acidente de carro enquanto viajavam para São Paulo, onde iriam assistir ao confronto com o alviverde, no Allianz Parque. Pedro Herrera, de 30 anos, e Martín Herrera, 50, faleceram na hora, enquanto Sergio Zelarayán, 39, e Eduardo Ruiz, 42, sofreram ferimentos, mas estão fora de perigo.

O carro em que os torcedores estavam se chocaram com a traseira de caminhão que transportava soja, às 2h30 da madrugada, no horário local. O motorista do caminhão, de 28 anos, saiu ileso.

Segundo Reneé Ramírez, secretário geral da Associação de Trabalhadores de Saúde da Argentina (ATSA, na sigla em espanhol), os quatro passageiros trabalhavam no Hospital de Clínicas Nicolás Avellaneda.

"É um dia ruim para todos nós que noticiamos esse acidente dos companheiros que são nossos afiliados, que são trabalhadores da saúde do hospital Avellaneda. Pedro Herrera era delegado de nossa instituição e é uma triste notícia para nós e para os demais companheiros do hospital", declarou Ramírez.

Em respeito às vítimas, Palmeiras e do Atlético Tucumán publicaram mensagens de luto em suas contas oficiais no Twitter.

La #FamiliaPalmeiras desea expresar su más sentido pesar a los familiares de los hinchas que se accidentaron a camino del partido de mañana. pic.twitter.com/f2GfEdkpfK — SE Palmeiras (@Palmeiras) 23 de maio de 2017