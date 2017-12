Arquipélago na Inglaterra tem a menor liga do mundo, com só 2 times

O arquipélago inglês Ilhas Scilly, de 16,33 km² e 2 mil habitantes, é o local no mundo com o menor campeonato de futebol. A Isles of Scilly Football League é formada apenas por dois times: Woolpack Wanderers e o Garrison Gunners. A liga, ainda que amadora, é reconhecida pela Football Association (federação inglesa de futebol) e é realizada desde a década de 1980, de acordo com matéria da ESPN Brasil.

Além da liga de 20 rodadas, outras três taças são disputadas por temporada: Foredeck Cup, realizada em dois jogos e sem critério de gol fora; a Searsalt Cup, jogada em apenas um confronto e a mais eletrizante de todas; e o Charity Shield, uma espécie de recopa que abre o ano. Todas as partidas são disputadas no Garrison Field, na Ilha de St. Mary's, maior do arquipélago.

Apesar da abundância de clássicos e encontros entre Wanderers e Gunners, os jogadores são todos amigos e conhecidos, já que a ilha não é muito grande. Os elencos de cada clube são decididos através de um sorteio no início da temporada. Assim, não há muita lealdade à camisa.

Além da ESPN Brasil, a história do menor campeonato de futebol do mundo também já foi contada pelo jornal americano The New York Times e pela Fifa.