Jornalista espanhol crava que Neymar trocará PSG pelo Real Madrid

Ainda que Neymar não tenha completado nem uma temporada completa no Paris Saint-Germain, a imprensa espanhola se mantém em cima de uma possível ida do brasileiro ao Real Madrid, agora com mais um capítulo.

Na edição desta sexta-feira, 15, do programa "El Chiringuito de Jugones", da emissora MEGA, o jornalista Ignacio Miguélez anunciou que Neymar deverá ir para o Santiago Bernabéu já no próximo mês de junho, na abertura da janela de transferência do verão europeu.

De acordo com Minguelez , a atual multa rescisória de Neymar é igual à paga pelo PSG ao Barcelona, 222 milhões de euros (R$ 868 milhões). Além disso, o brasileiro não tem escondido dos amigos tanto seu arrependimento de ter ido à França, quanto seu desejo de acertar com o Real Madrid.

"A primeira coisa a dizer de Neymar é que já sabemos da história que se arrependeu de ir ao PSG, ainda que esteja feliz com o dinheiro que está ganhando. É a sua desculpa, e é verdade", declarou.

"Ele quer ir ao Real Madrid, mas quer ir em junho. Isso é o que ele está dizendo a todos os seus amigos e todas as pessoas próximas a ele. E principalmente ao pai, que é quem administra tudo. E está pedindo que comece a mexer tudo porque ele não quer ficar uma temporada mais em Paris. Ainda que ele saiba que é complicado, ele quer ir em junho", completou.

Neymar já deu declarações negando qualquer interesse ou conversa sobre uma suposta negociação. Inclusive, em novembro, chegou a abandonar uma entrevista na zona mista após uma pergunta justamente sobre o Real Madrid. Semanas antes, Neymar chorou após negar qualquer problema de relacionamento no PSG e ouvir elogios sobre seu caráter de Tite.

Durante a entrega da quinta Bola de Ouro de Cristiano Ronaldo, na última semana, Florentino Pérez admitiu que deseja contratar Neymar. O mandatário também afirmou que Neymar ficaria mais perto dos prêmios individuais que procura se assinasse com o clube merengue.