Arsenal diz estar estudando forma de ajudar Eboué, em crise financeira

O Arsenal pronunciou-se nesta quarta-feira, 27, sobre a situação do lateral-direito Emmanuel Eboué, que defendeu o clube de 2004 a 2011 e recentemente afirmou em entrevista ao jornal britânico Daily Mirror que está arruinado financeiramente e algumas vezes pensou em se suicidar.

"Sentimos muito o que estamos ouvindo sobre as dificuldades de Eboué e buscaremos formas para ajudá-lo da forma como for", disse um porta-voz do clube londrino ao Daily Mail.

O marfinense, vice-campeão da Liga dos Campeões em 2006 e bicampeão turco pelo Galatasaray, revelou que ao longo da carreira deixou seus assuntos financeiros aos cuidados de sua agora ex-mulher e perdeu quase todos os bens no divórcio.

Eboué, de 34 anos, agora vive em Londres, mas afirmou não estar tranquilo por temer ser despejado a qualquer momento. Segundo a imprensa turca, o Galatasaray lhe ofereceu o cargo de assistente técnico da equipe sub-14. / EFE