Arsenal doará 50 mil libras para time da 5ª divisão fazer salas aos garotos da base

O jogo entre o Arsenal e o Sutton United pela Copa da Inglaterra gerou polêmicas envolvendo o goleiro reserva de 120 kg, que pediu demissão após acusações de envolvimento com uma aposta no jogo. Mas apesar da derrota por 2 a 0 e da saída do goleiro, o clube faturou cerca de 1 milhão de libras com a exposição oferecida pelo duelo contra os Gunners. Além disso, o clube da quinta divisão do futebol inglês irá receber 50 mil libras em doação do Arsenal.

Por conta das regras da Football Association, o clube da Premier League não pôde abrir mão de sua metade do valor de 100 mil libras arrecadados com a bilheteria. Contudo, irá reverter o valor em forma de solidariedade. O Sutton United ganhará duas salas de aula em sua sede, para receber os garotos de suas categorias de base. As obras serão bancadas pelo próprio Arsenal, em compromisso firmado entre as duas diretorias.