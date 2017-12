Asensio infecciona perna em depilação e desfalca Real na Liga dos Campeões

As grandes atuações de Marco Asensio são um dos destaques neste início de temporada do Real Madrid. Mas o clube espanhol não poderá contar com o meia na estreia da Liga dos Campeões contra o Apoel nesta quarta-feira, 13, por um motivo bastante inusitado. A razão para sua ausência se deve a uma ferida causada ao depilar as pernas. Mesmo sem causar qualquer tipo de alerta, a opção foi por poupar o jogador, que chegou a treinar em separado do elenco.

A informação foi confirmada pelo técnico Zinedine Zidane, que explicou porque cortou Asensio da partida. "Ele está com um machucado na perna e não consegue nem subir a meia”, comentou o técnico francês, aos risos em coletiva de imprensa.

Apesar da baixa, o Real Madrid contará com a presença de sua principal estrela: Cristiano Ronaldo. O astro português atuará novamente pelo clube após ter recebido uma suspensão de cinco jogos devido à agressão ao árbitro que apitou o confronto de ida da final da Supercopa da Espanha contra o Barcelona, no estádio Camp Nou, na Catalunha.