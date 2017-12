Assista a lances de Barça 6x1 PSG gravados das arquibancadas do Camp Nou

Ao todo, 96,290 torcedores acompanharam a épica classificação do Barcelona sobre o Paris Saint-Germain no Camp Nou. Muitos deles registraram os momentos mais importantes da partida e as publicaram nas redes sociais. Confira a seguir uma seleção com algumas dessas imagens que ficarão marcadas para sempre na história do futebol mundial.

GOL DE SERGI ROBERTO (6x1)

¿Cómo definir éxtasis total? Este video lo personifica perfectamente. Imagen inolvidable para el fútbol. #TheChipsFutbol #barcelona #barça #ucl #championsleague #champions #uefachampionsleague Uma publicação compartilhada por The Chips Futbol (@thechips_futbol) em Mar 8, 2017 às 4:45 PST

@sergiroberto's 6-1 @nathanvankooperen Uma publicação compartilhada por 433 | Football (Soccer) (@433) em Mar 8, 2017 às 1:49 PST

GRACIAS NEYMAR. GRACIAS SERGI ROBERTO. GRACIAS FC BARCELONA! ¡TOTS UNITS FEM FORÇA! pic.twitter.com/EJiTzwUGjT — ㅤ (@nathxlha) 8 de março de 2017

GOL DE FALTA DE NEYMAR (4x1)

El #GOLAZO de @neymarjr capturado desde la tribuna. Dónde la puso... ⚽️ #TheChipsFutbol #neymar #champions #championsleague #barcelona #barça Uma publicação compartilhada por The Chips Futbol (@thechips_futbol) em Mar 9, 2017 às 6:21 PST

I can't get over how amazing last night was, this free kick was epic. Nearly lost my voice. @neymarjr Uma publicação compartilhada por Lewis Hamilton (@lewishamilton) em Mar 9, 2017 às 1:27 PST

GOL DE PÊNALTI DE MESSI (3x0)