Assista ao gol de Sergi Roberto, do Barça, com a trilha sonora do Titanic

Você já deve ter visto diversas vezes e por milhares de ângulos diferentes o último e derradeiro gol de Sergi Roberto, na vitória por 6 a 1 do Barcelona sobre o Paris Saint-Germain. No entanto, duvido que tenha assistido a uma versão tão emocionante (e perfeita) quanto essa.

Imagine a falta sobre Ter Stegen, o primeiro cruzamento de Neymar afastado, o drible do brasileiro sobre Verratti, o segundo cruzamento e o toque sofrido de Sergi Roberto ao som de My Heart Will Go On, da cantora americana Céline Dion, a famosa e icônica trilha sonora do clássico Titanic. Aprecie!