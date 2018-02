Assistir a um jogo deitado em uma cama? Veja onde isso vai ser possível

Adora ver futebol ao vivo mas também é adepto do conforto de ficar deitado em uma cama? O Bayern de Munique vai fazer com que seja possível fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. O clube alemão fechou uma parceria com a cadeia de hotéis Marriott para dar início a construção de quartos de luxo dentro do Allianza Arena.

+ Milan anuncia nova fornecedora de material esportivo após 19 anos

+ Maior jornal da Espanha: Neymar é 'um adolescente em eternas férias de verão'

+ Ex-seleção inglesa se aposenta aos 26 anos por lesão no crânio

Inaugurado em 2005, o novíssimo estádio em Munique conta com vários pontos que não são utilizados. Em um deles ficaria o quarto para que o hóspede assista as partidas deitado, no conforto de uma suíte. Além da ótima vista para o campo, o projeto que deve ser inaugurado em 2019 conta também com acesso a um bar.

Ainda não se sabe o preço da diária. o Bayern de Munique lidera o Campeonato Alemão com 56 pontos. Além disso, o time está nas oitavas de final da Liga dos Campeões, onde enfrentará o Besiktas na próxima terça-feira, dia 20, dentro de casa.