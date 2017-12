Astro do Bayern critica Ancelotti: 'Meu filho de 9 anos tem técnico melhor'

O relacionamento dos jogadores do Bayern de Munique com o técnico Carlo Ancelotti realmente não era dos melhores. Poucos dias após ser demitido, o técnico italiano foi alvo de duras críticas do meia holandês Arjen Robben. O veterano jogador criticou duramente a baixa carga de treinamentos organizada pela antiga comissão técnica e o método de treinos de Ancelotti.

"Ancelotti? Meu filho tem um treinador melhor na escola", disse o astro holandês à revista alemã Kicher. Além de Robben, que mostrou publicamente sua insatisfação em ficar na reserva em alguns jogos por decisão de Ancelotti, a imprensa alemã noticiou na úlima semana que Ribéry, Muller, Hummels e Boateng também tinham problemas com o técnico italiano.

Insatisfeitos com a rotina de treinos, que exigia pouco dos jogadores, segundo a publicação alemã, os cinco atletas teriam até treinador escondido do treinador em horários e locais alternativos. A proximidade de James Rodriguez e Thiago Alcântara também teria incomodado o grupo de jogadores experientes, já que o fato poderia influenciar na escalação da equipe titular.

Antes de se aposentarem na última temporada, o alemão Phillip Lahm e o espanhol Xabi Alonso também criticaram a rotina de treinamentos comandada pelo antigo treinador e pelo preparador físico Giovanni Mauri.

Ancelotti foi contratado pelo Bayern para substituir Pep Guardiola e não teve sucesso como seu antecessor. Apesar de ser campeão do Campeonato Alemão com 15 rodadas de antecedência na última temporada, Ficou pouco mais de um ano e meio no clube e foi demitido após a dura derrota para o Paris Saint-Germain por 3 a 0 na última semana, na França, pela fase de grupo da Liga dos Campeões.

Willy Sagnol, antigo jogador do clube, assumiu o time interinamente no último domingo, quando o time de Robben e companhia empatou em 2 a 2 com o Hertha Berlin, na casa do adversário. O Bayern é o vice-líder do Campeonato Alemão, com 14 pontos, cinco a menos que o líder Borussia Dortmund. Thomas Tuchel, ex-treinador do Borussia Dortmund até a temporada passada, é o favorito para assumir o Bayern.