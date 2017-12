Astro do futebol israelense quase morre após levar bolada no peito

O capitão do Hapoel Be'er Sheva, Elyaniv Barda, teve alta neste domingo, 12, do hospital após ser internado devido a uma parada cardíaca causada por uma bolada no peito durante um treino.

Os médicos do Centro Soroka de Be'er Sheva advertiram Barda, de 35 anos, que seu coração ainda tem que se recuperar do acidente que quase o matou na última terça-feira, 8, quando o jogador foi atingido por uma forte bolada no peito.

O massagista da equipe, Dimitri Traschinko, o manteve vivo com respiração artificial e massagem cardíaca até a chegada de uma ambulância. Nela, os paramédicos, que por causalidade estavam perto do campo, conseguiram reanimar o jogador com o uso de um desfibrilador.

"Sua condição geral é boa e ele está melhorando, mas seu coração ainda tem que mostrar completa recuperação. É necessário realizar um acompanhamento nas próximas semanas. A recomendação médica é de que ele não jogue nas semanas seguintes", disse em comunicado o médico Doron Zager, segundo o jornal Times of Israel.

Elyaniv Barda publicou um vídeo em sua conta no Facebook agradecendo a equipe médica, comissão técnica, jogadores e torcedores: "Agora vou para casa e basicamente descansarei". / EFE