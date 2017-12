Astro do Oasis vê Gabriel Jesus chegando no mesmo nível de CR7

Liam Gallagher, ex-vocalista da banda britânica Oasis, é torcedor fanático do Manchester City. O astro, empolgado com o início de Gabriel Jesus com a camisa de seu clube, até mesmo o comparou a Cristiano Ronaldo, que fez história no United, maior rival do City e que foi eleito o melhor jogador do mundo em 2016.

"Eu adoro o Gabriel Jesus. Ele é genial. No futuro, ele aterrorizará defesas. Me lembra um pouco o Cristiano Ronaldo, porque ele é ousado. E eu odeio os preguiçosos que não arriscam. Ele é agressivo", disse Liam, em entrevista à revista francesa especializada em futebol "So Foot".

Sobre as expectativas para a próxima temporada, o músico considera que o futuro de Guardiola no clube depende de grandes conquistas. "É absolutamente necessário ganhar o título na próxima temporada, não podemos deixá-lo para o Chelsea. Se não ganharmos um grande troféu, Pep não poderá ficar", comentou.

Liam, que disse acompanhar os jogos do City pela televisão e não no estádio, também criticou a decisão de Guardiola de dispensar o goleiro Joe Hart. "Pep se equivocou ao se desfazer de Joe Hart tão rápido. Deu um tiro no pé. É verdade que não era o melhor goleiro, mas podia ter ficado mais uma temporada. Dada a ausência de Kompany, nos faltou liderança na defesa", analisou o cantor.

O ex-membro do Oasis esclareceu que ser torcedor de um clube considerado rico não é nenhum inconveniente. "Nasci em 1972. E posso afirmar que nos anos 70 e 80 o Manchester City era realmente um time de m.... Assim, fiquei feliz por terem comprado o clube. Estou bastante contente por sermos um clube com dinheiro", afirmou.