Astro do United, Pogba usa máscara rejuvenescedora de quase R$ 9 mil

Antes de enfrentar o Derby County pela Copa da Inglaterra na próxima sexta-feira, Pogba publicou uma foto em que aparece com uma estranha máscara. O dispositivo é chamado de Opera Led e segundo o jornal britânico The Sun, custa 2 mil libras (cerca de R$ 8.750,00).

O custo do tratamento é bastante elevado, mas vale lembrar que o meio-campista do Manchester United ganha 165 mil libras (R$ 659,3 mil) por semana. Além disso, até a última janela de transferência, o francês era o jogador mais caro da história do futebol. Para tirar o Pogba da Juventus, o clube inglês teve de desembolsar pouco mais de 133 milhões de libras (cerca de R$ 466 milhões).

A máscara tem como objetivo oferecer tratamentos de rejuvenescimento da pele na região do rosto e do pescoço. A novidade tem conquistado vários famosos como as atrizes Jessica Alba e Kate Hudson, e a socialite Kourtney Kardashian, irma de Kim Kardashian.