Astro dos Patriots conhece Messi em visita ao treinamento do Barcelona

O elenco do Barcelona voltou ao trabalho na manhã desta quinta-feira, após vencer o Sporting Gijón por 6 a 1, pelo Campeonato espanhol. E os jogadores do clube catalão tiveram uma ilustre visita durante os treinamentos. Astro do New England Patriots, time campeão do Super Bowl 51, Rob Gronkowski conheceu os atletas e posou para fotos ao lado de Messi e Piqué (que havia recebido uma camisa dos Falcons pouco antes do Super Bowl).

Ao ser perguntado quem é o seu jogador favorito, Gronkowski inevitavelmente respondeu: "Tenho que dizer que é o Messi". "Eu só o conheci hoje, e ele é super legal.", disse o jogador ao site oficial do Barcelona.