Astros do Arsenal formam trio de arbitragem em partida para campanha

Jogadores do Arsenal participaram de uma campanha chamada "Back The Whistleblowers", lançada pelo site de apostas "Betfair" e pela organização independente "You Are The Ref", com o objetivo de sensibilizar sobre o papel crucial que os árbitros tem nos jogos de futebol. Giroud, Petr Cech e Nacho Monreal revezaram nas funções de árbitro e auxiliares e o resultado foi hilário.

"Cuidado com as mãos, não vou hesitar em marcar um pênalti", avisou Giroud antes da cobrança de escanteio. E após a confusão na área, o atacante decidiu marcar a penalidade, mas de forma atrapalhada. "Não sei quem foi, mas foi pênalti".

Durante a partida foram os três bem rígidos, distribuíram cartões amarelos e Cech chegou a expulsar um jogador. Ao final da experiência, os jogadores reconheceram a dificuldade e a responsabilidade de se apitar uma partida de futebol.