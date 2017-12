Astros do Barcelona desejam força a ala que sofreu lesão 'horripilante'; assista

Apesar do Barcelona ter vencido o Alavés por 6 a 0, o que mais chamou atenção no jogo foi a grave lesão de Aleix Vidal. O lateral-direito espanhol recebeu uma dura entrada de Theo Hernández e sofreu uma grave contusão no tornozelo que deve o deixar afastado do futebol por cerca de seis meses, portanto, até a próxima temporada.

Apesar do momento difícil, o jogador, que chegou ao Barcelona há alguns meses, recebeu total apoio de seus companheiros. Neymar, por exemplo, postou uma foto ao lado do amigo no Instagram e pediu que a "lesão te deixe mais forte e que volte o mais rápido possível. Ânimo". Luis Suárez, Ivan Rakitic e André Gomes foram outros que se manifestaram.

Las lesiones vienen cuando estamos nos sentindo bien para hacer nuestro trabajo y vienes cuando no queremos, cuando menos esperamos ... crack que está lesión te hace más fuerte tio y vuelvas lo más rápido posible ... dale animo aleix Uma foto publicada por Nj neymarjr (@neymarjr) em Fev 11, 2017 às 2:17 PST

Mucha fuerza compañero y pronta recuperación @av22oficial Be strong my friend! Have a quick recovery! @av22oficial Uma foto publicada por Luis Suarez (@luissuarez9) em Fev 12, 2017 às 3:14 PST

Tres puntos y un gol con sabor amargo por la lesión de @av22oficial. Ojalá puedas estar pronto de vuelta #ForçaBarça Three points and one goal with a bitter taste due @av22oficial injury. I hope you can be back soon #ForçaBarça Uma foto publicada por Ivan Rakitic (@ivanrakitic) em Fev 11, 2017 às 9:59 PST