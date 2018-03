Atacante ajuda paciente com leucemia e ganha homenagens do adversário

O atacante alemão Lennart Thy desfalcou sua equipe, o VVV-Venlo, nesta rodada do Campeonato Holandês. No entanto, diferente do que é comum, não foi nenhuma lesão ou suspensão que o tirou de campo. Ele ganhou dispensa por uma grande causa: doar sangue a um paciente necessitado.

Sete anos atrás o alemão disponibilizou seu DNA para um banco de dados, no intuito de ajudar pessoas com leucemia no futuro. E o futuro aconteceu nos últimos dias, com um portador da doença compatível ao atacante, algo raro de se acontecer.

Liberado por uma semana das atividades para realizar procedimentos, o atacante tem boas chances de salvar uma vida. Sem Thy, a equipe enfrentou o PSV neste sábado, fora de casa. Os anfitriões realizaram diferentes homenagens ao adversário e venceram a partida por 3 a 0, mantendo sua tranquilidade na liderança da Eredivisie. Em 12°, VVV não corre risco de rebaixamento.

Antes mesmo do jogo começar algumas crianças entraram em campo com uma camisa dizendo “Siga Lennart, doe células-tronco”. Depois, aos 11 minutos, referência ao número da camisa do atacante, as arquibancadas fizeram um minuto de aplausos para saudar seu grande gesto. Ao final da partida, os Boeren ainda elegeram o aurinegro como "o homem do jogo".