Novo atacante do Vasco responde palavrão ao vivo e pega repórter de surpresa

Contratado no início do mês, o atacante colombiano Andres "Manga" Escobar foi apresentado oficialmente pelo Vasco nesta quinta-feira. Emprestado pelo Dínamo de Kiev, o jogador ficará no clube carioca até o final. Ele ainda não entrou em campo pelo cruzmaltino, mas já mostrou que é extrovertido.

Nesta quinta-feira, ele concedeu entrevista ao vivo ao canal de TV por assinatura Esporte Interativo e deixou a repórter Bruna Dealtry em uma saia justa. Perguntado sobre qual sua palavra preferida em português, Manga pensou um pouco e disse: "C*****o". A jornalista não conteve as gargalhadas diante da reposta do colombiano, que ficou um pouco envergonhado.