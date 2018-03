Atacante colombiano faz homenagem para Corinthians e Bahia; veja

Deixando o Brasil para atuar no futebol francês, o atacante Stiven Mendoza usou as redes sociais para homenagear os dois clubes brasileiros que defendeu. De um lado, o Corinthians, onde atuou em 2015 e estava com vínculo até este ano. Do outro, o Bahia, clube que jogou por empréstimo na temporada de 2017.

"Foram dois grandes clubes no Brasil. Clubes em que aprendi muito e dei tudo de mim. Ao Corinthians e ao ECBahia meu mais sincero agradecimento pelo período incrível que vivi com essas equipes fantásticas do futebol brasileiro. Ficam meu respeito e carinho", escreveu em seu perfil no Twitter.

Nos comentários, os torcedores dos clubes desejaram sorte ao jogador. "Eu fico muito triste que esteja indo embora, mas o Bahia sempre lembrará de você", disse um dos internautas.

O Corinthians era dono de 50% dos direitos econômicos de Mendoza e, sem espaço no elenco, vendeu o jogador no início deste mês, para o Amiens, da França. O atacante assinou contrato de três anos e meio de duração com o clube europeu e os valores da negociação não foram divulgados, mas especula-se que o Amiens tenha desembolsado 1 milhão de euros, cerca de R$ 3,8 milhões.