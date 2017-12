Atacante da Chape descobriu que seria pai uma semana antes de acidente

Na última quarta-feira, 23, uma semana antes da tragédia na Colômbia, o atacante Thiaguinho havia descoberto que seria pai pela primeira vez. De acordo com o portal baiano Metro1, o jogador de 22 anos é casado com Graziele, de 18 anos. A notícia da gravidez do primeiro filho foi passada ao atleta pelos companheiros da Chapecoense. Veja o vídeo abaixo.