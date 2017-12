Atacante deixa clube para ajudar a família depois de ter a casa alagada

O atacante Jadelson da Silva, o Azul, de 24 anos, titular do Central-PE na disputa da Série D do Campeonato Brasileiro, pediu dispensa da equipe após ter sofrido com a casa invadida pelas águas que inundaram a cidade de Barreiros, na Zona da Mata. O clube aceitou o pedido.

Segundo informações do Globoesporte, a casa de Azul, onde residem também sua mulher e filha, foi alagada no último domingo, quando Azul estava em campo defendendo sua equipe na vitória por 3 a 2 sobre o Coruripe.

"Entrou água na minha casa, as coisas estavam difíceis. No domingo, no dia do jogo, meus amigos conseguiram retirar os móveis e levar pra casa da minha mãe, que mora em um ponto mais alto. Conseguimos lavar a casa e levar os móveis de volta", afirmou o atacante.

Na quinta-feira, o jogador pediu desligamento do clube alegando problemas pessoais. "Conversei com a diretoria, falei que não estava com cabeça para jogar. Tem muitas situações para resolver em casa. Desejo toda sorte do mundo ao Central", diz Azul.