Atacante do Atlético de Madrid, Griezmann publicará livros infantis

O francês Antoine Griezmann anunciou nesta sexta-feira em sua página do Facebook que irá se lançar na literatura infantil, publicando uma série de histórias inspiradas em sua vida pessoal. Os dois primeiros títulos da série, batizada de "Goal!", vão ser publicados no dia 12 de outubro. No total, seis lançamentos são previstos até fevereiro de 2019, detalhou à agencia de notícias AFP a editora Michel Lafon.

"Quando era pequeno, teria ficado muito feliz em ler uma série inspirada na história de Beckham ou Zidane", explicou o jogador do Atlético de Madri". "Hoje sou pai da pequena Mia e quero transmitir valores humanos e esportivos para os mais jovens", acrescentou Griezmann.

Os livros são protagonizados por uma criança chamada Tony Grizi e são dirigidos à jovens entre 8 e 12 anos. As ilustrações são feitas por Isabelle Escalante, vencedora de um concurso das redes sociais do jogador em abril de 2017.