Atacante do Borussia Dortmund faz menino chorar após sequência de dribles

Com a pausa de inverno do Campeonato Alemão, Shinji Kagawa, do Borussia Dortmund, tem usado seu tempo para maltratar crianças.

Em um vídeo publicado por ele próprio em sua conta no Twitter, nesta quarta-feira, 27, o atacante japonês aparece dando uma sequência de dribles em um menino. Depois de mais de dez fintas, com diversas canetas, o garoto fica triste, chuta a bola para longe e começa a chorar.

Outras pessoas presentes no local não conseguem segurar as risadas da cena, o que deixa a criança ainda mais chateada.