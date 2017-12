Atacante do Botafogo distribui ovos de páscoa como anônimo no Rio

O atacante Joel, do Botafogo, sequer entrou em campo na decisão da Taça Rio, disputada contra o Vasco, mas foi o grande campeão do domingo. O atleta aproveitou que estava com dores musculares e, cortado do jogo, mostrou ser um exemplo de ser humano, ao distribuir ovos de páscoa para crianças carentes no Rio de Janeiro.

Parado so semáforo e questionado por meninos se é famoso, o atacante de origem camaronesa mostrou toda a sua humildade ao dizer que não. A cena, flagrada em vídeo que está circulando as redes sociais, deixa claro que Joel não quis usar isso para se promover. Assista ao vídeo: