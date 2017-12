Atacante do Chelsea sofre múltiplas fraturas após choque com goleiro; veja

O atacante Pedro Rodríguez, do Chelsea, quebrou a cara - literalmente - ao envolver-se um lance violento com o goleiro do Arsenal, David Ospina, em partida amistosa disputada neste fim de semana.

Após o choque com o goleiro, o espanhol teve múltiplas fraturas no rosto e, agora, deverá treinar com máscaras por pelo menos 10 dias.

Pedro tentava alcançar um lançamento quando Ospina afastou a bola com os braços, no momento do choque. O goleiro acertou em cheio o rosto do atacante com todo o peso do corpo.

Atendido em campo, o jogador teve que ser substituído imediatamente. "Eu esperava que fosse apenas uma concussão. Ele teve várias fraturas no rosto, mas acho que com uma máscara ele poderá voltar a trabalhar conosco mais rapidamente", afirmou o técnico do Chelsea, Antonio Conte.

O Chelsea venceu o jogo por 2 a 0.

Assista ao lance: