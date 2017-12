Atacante do Internacional reclama do Beira-Rio: 'Gramado de Série B'

Os jogadores do Internacional voltaram a pisar no gramado do Beira-Rio, no primeiro dia da reapresentação oficial do clube. E a primeira impressão parece não ter agradado, pelo menos considerando o comentário do atacante Aylon Tavella, que criticou as más condições do gramado do estádio. "De série B", disse duas vezes, enquanto tapava a boca e caminhava ao lado de Andrigo.

O vídeo foi divulgado na internet e causou polêmica entre os torcedores colorados. Pelo Twitter, alguns sugeriram o afastamento do atleta e outros chegaram a pedir que o atacante deixe o clube. Mas, em meio a polêmica, teve quem defendeu o defendeu, exaltando a qualidade dele como jogador.

Também pelo Twitter, Aylon respondeu as críticas de um torcedor. "Falei que era assim na série B, já passei por isso, sei como é, vamos ter que passar por cima", disse em sua defesa.