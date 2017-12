Atacante do Palmeiras comemora gol de outro time e é cornetado por torcedores

O Palmeiras sequer entrou em campo nesta quinta-feira, mas não foi por isso que Dudu deixou de vibrar por causa de futebol. O atacante utilizou seu Instagram para comemorar um gol marcado por Anderson Talisca, atacante do Besiktas, em jogo válido pela Liga Europa. A reação causou certa apreensão nos torcedores do clube alviverde, que têm Dudu como ídolo e cogitaram uma possível transferência do camisa 7.

O "medo" dos torcedores se dá a um boato de que ele poderia se transferir para o clube turco ao final do ano passado. O Besiktas até mesmo apresentou uma proposta, mas a mesma foi recusada pelo Palmeiras, que decidiu manter um de seus principais jogadores e capitão na conquista do Campeonato Brasileiro de 2016. "Qual é, Dudu?", disse um fã. Outros questionaram o porque ele estava comemorando o gol de outro clube e alguns deles tiveram tom ainda mais crítico, chamando o atacante de mercenário, dizendo que ele estava "cavando" uma transferência.

Depois das cobranças que recebeu, Dudu voltou a se manifestar e, postando uma foto em que aparece com a camisa do Palmeiras, questionou os torcedores, dizendo que estava apenas assistindo um jogo de futebol.

Se Dudu estava realmente torcendo pelo Besiktas, ele deve ter ficado bastante chateado, pois, apesar da vitória por 2 a 1, dois gols do brasileiro Talisca, o clube acabou derrotado pelo Lyon nos pênaltis e deu adeus à Liga Europa.