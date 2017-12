Atacante do Paraná aplica carretilha espetacular em adversário

A estreia do Paraná Clube no Campeonato Paranaense ficou marcada por um lance espetacular. Em um lance aparentemente morto, o atacante Ítalo não teve dó e aplicou uma linda carretilha (ou lambreta, dependendo da região do País) sobre um zagueiro do Foz do Iguaçu, que veio sem freio para marcação.

"Novo empreendimento da cidade: Chapelaria Ítalo", publicou o Paraná Clube em sua conta oficial no Twitter. A tarde também foi completa para a torcida paranista, já que o time goleou o Foz por 5 a 0.

NOVO EMPREENDIMENTO NA CIDADE: CHAPELARIA ITALO. pic.twitter.com/k1bSVNVWWz — Paraná Clube (@ParanaClube) 29 de janeiro de 2017

"Não foi nada com desrespeito ao adversário. Achei o melhor que eu tinha pra fazer no momento e fui feliz no lance", declarou Ítalo na entrevista coletiva após a partida. O atacante também rendeu risadas da imprensa ao dizer que seu apelido no clube é "Gabriel Jesus". No entanto, segundo matéria do GloboEsporte.com, o verdadeiro apelido dele entre os companheiros é "cabeça de formiga".