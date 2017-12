Atacante de time italiano faz golaço com chute giratório de calcanhar pela Série B

No último domingo, a vitória por 1 a 0 do Perugia sobre o Ternana, pela segunda divisão italiana, foi decretada de maneira espetacular. Aos 30 minutos do segundo tempo, o atacante Francesco Nicastro aproveitou o cruzamento de Lorenzo Del Prete, da direita, e concluiu com um chute de calcanhar giratório, que deixou o goleiro Simone Aresti imóvel.

Com a vitória, o Perugia ocupa a sexta colocação na Série B, com 38 pontos após 25 rodadas, ficando na zona de classificação para o mata-mata do acesso. Já o Ternana é o vice-lanterna, com 23 pontos.