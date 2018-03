Atacante doa mil ingressos para crianças do Complexo do Alemão verem 'Pantera'

O atacante Vitinho, ex-Botafogo, demonstra que não se esqueceu de suas origens. O craque que atualmente joga no CSKA, na Rússia, vai presentear crianças do Complexo do Alemão com mil ingressos para assistir a um dos filmes mais falados no momento: Pantera Negra.

+ Quando uma encarada é a melhor jogada de toda a temporada

+ Jornal espanhol: Lesão de Neymar criou uma 'guerra' entre o PSG e a seleção

+ Boxeador acusado de assassinar seu pai é pego vendo TV na cama de vizinho

As crianças serão levadas ao Cinema do Alemão. Lá, os ingressos custam R$5, logo, Vitinho desembolsou R$5mil para permitir que as crianças assistam ao longa sem custos. Será necessário dividir a boa ação em onze diferentes sessões, já que a sala tem capacidade para 91 pessoas.

Kavon Frazier, do Dallas Cowboys, fez uma boa ação parecida com a de Vitinho. O atleta levou 662 crianças ao cinema para assistir ao mesmo filme. Tudo graças a uma parceria com juízes e advogados da cidade pela qual atua na NFL.

Veja outros atletas que fizeram referência ao espírito de Wakanda clicando aqui.