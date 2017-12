Atacante é suspenso por clube holandês por comer um sanduíche no intervalo

O Feyenoord, equipe da primeira divisão do Campeonato Holandês, puniu com suspensão de três jogos o atacante Michiel Kramer. Tudo porque ele foi flagrado numa fotografia comendo um sanduíche no intervalo da partida.

O fato, considerado "antidesportivo" pelo clube, aconteceu no intervalo do jogo contra o Heracles, pela Taça da Holanda.

Por causa da suspensão, Kramer vai ficar fora dos próximos treinos da equipe, além dos jogos. Martin van Geel, diretor desportivo do Feyenoord, lamentou a postura do atleta e afirmou também que o clube deve mult-alo.

"O Michiel agiu de forma pouco profissional. É um comportamento que não entra na visão do Feyenoord sobre aquilo que é o esporte, além de ser um mau exemplo", afirmou.