Atacante escocês se joga na área sem que ninguém toque nele e juiz dá pênalti

Enquanto alguns dão excelente exemplo de 'fair play' - caso, neste fim de semana, do zagueiro do São Paulo Rodrigo Caio, que no clássico contra o Corinthians avisou ao árbitro Luiz Flávio de Oliveira que ele foi responsável por atingir o goleiro Renan Ribeiro, o que evitou um cartão amarelo para o atacante adversário Jô - outros não tem o menor pudor em simular para tapear a arbitragem.

Mesmo sem ser sequer tocado por qualquer adversário, o atacante holandês Alex Schalk, da equipe do Ross County, da Escócia, conseguiu cravar um pênalti para seu time, no jogo contra o Celtic, pelo Campeonato Escocês, neste domingo.

Numa disputa de bola, na maior cara de pau, ele se atirou ao chão. O juiz caiu direitinho e deu a penalidade, apesar das reclamações dos adversários. A simulação influiu no resultado da partida, já que perto dos minutos finais do segundo tempo, o pênalti foi marcado e o jogo acabou empatado em 2 a 2.

O Celtic, mesmo tendo empatado, ainda é com larga folga o líder isolado do Campeonato Escocês com 91 pontos, 24 pontos acima do segundo na tabela, o Aberdeen.

Nem os narradores da TV acreditartam. Confira a simulação bizarra no vídeo abaixo: